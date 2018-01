Pub

Associação criminosa furtava cheques da CGD, titulados pela Segurança Social, que depois falsificava e levantava

A PJ deteve esta terça-feira 17 suspeitos de desviarem centenas de milhares de euros através do furto e falsificação de cheques da Segurança Social. Os detidos, 11 homens e seis mulheres, são acusados da "prática continuada de crimes de furto, violação de correspondência, falsificação de documentos, burla qualificada e branqueamento de capitais", segundo um comunicado da PJ.

Na operação, realizada na área metropolitana de Lisboa, estiveram envolvidos 120 operacionais desta Policia, tendo sido dado cumprimento a vinte e sete mandados de busca, sendo vinte e duas domiciliárias e cinco não domiciliárias.

As buscas tiveram origem numa denúncia apresentada pelo próprio instituto. "As diligências hoje efetuadas pelas entidades competentes, no âmbito de um processo que envolve a apropriação de cheques para pagamento de prestações devidas pela Segurança Social, tiveram origem em denúncia oportunamente apresentada por este instituto", afirma o Instituto da Segurança Social (ISS) em comunicado.

A investigação, que decorre há cerca de um ano, informa a PJ, visou "uma associação criminosa que se vinha dedicando ao furto de cheques da Caixa Geral de Depósitos, titulados pela Segurança Social e dirigidos a beneficiários diversos".

A operação começava, ao que tudo indica, com o furto dos cheques "das instalações de uma empresa multinacional, onde os mesmos eram impressos e envelopados". Os cheques seriam depois entregues aos falsificadores, "os quais modificavam os elementos dos documentos", de modo a alterar o nome do verdadeiro beneficiário para os de titulares de contas de outros membros da organização".

Em seguida, os cheques eram depositados nessas contas e através de levantamentos em caixas multibanco ou da compra de moeda estrangeira e posterior venda da mesma e compra de euros, os autores apropriavam-se dos valores inscritos naqueles títulos de pagamento.

Os detidos, onze homens e seis mulheres, com idades compreendidas entre os 22 e os 69 anos, serão presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação processual adequadas.