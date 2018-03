Pub

Das duas centenas de aves, apenas 50 sobreviveram

Um incêndio num pombal na freguesia de Touguinha, em Vila do Conde, causou a morte de 150 dos 200 pombos de competição que ali se encontravam.

De acordo com o Jornal de Notícias, as aves pertenciam ao columbófilo Pedro Simão Rodrigues e o fogo terá tido origem num curto-circuito, uma informação que os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde - que estiveram no local - não confirmaram.

O alerta foi dado às 7 da manhã e foram deslocados para o incêndio cinco viaturas e 12 elementos da corporação de Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, e uma viatura da GNR.