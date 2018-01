Pub

António Costa afirmou hoje que o défice em 2017 deverá ficar em 1,2% do PIB, mas o ministro das Finanças ainda não fala sobre isso

O primeiro-ministro António Costa anunciou hoje que o défice em 2017 deverá ficar em 1,2% do PIB, mas o ministro das Finanças prefere aguardar para falar dessas previsões.

Mário Centeno foi questionado em Bruxelas acerca dessa previsão, mas feita por Marques Mendes que ontem, no espaço de comentário na SIC, disse que o défice do ano passado terá ficado nos 1,2%. "É um número que foi dito ontem no contexto de um comentário televisivo, não vou tecer comentários em cima desse comentário", disse o ministro das Finanças.

Só que o primeiro-ministro também já falara sobre as expetativas relativas ao défice e apontara para os 1,2% do défice no final do ano passado.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"2017 foi um ano onde do ponto de vista económico tivemos boas notícias, em que se verificou o maior crescimento da economia desde o início do século, com forte redução do desemprego, como hoje foi anunciado, com a taxa a atingir em outubro os 8,4% e podendo chegar a dezembro com uma taxa de 8,2%, com aumento das exportações", referiu o primeiro-ministro. "A nossa economia tem um novo paradigma", rematou