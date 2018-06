"O Estado dá conforto à dívida da TAP, mas não tem poder para definir estratégia"

Helder Amaral critica Estado no cumprimento do serviço público

Pub

Helder Amaral, deputado do CDS, diz que "o Estado paga mas não manda" e questiona para que servem os administradores nomeados pelo Governo

O relatório do Tribunal de Contas que aponta o risco de o Estado ter de injetar mais dinheiro na TAP "confirma que o Estado dá conforto à dívida, paga, mas não tem poder para definir a estratégia da empresa". Quem o afirma é o deputado democrata-cristão, Helder Amaral, que acusa ainda o governo de não dar resposta às questões relativas ao cumprimento do serviço público, como os cortes de rotas e cancelamentos de voos.

O processo de recomposição do capital social da empresa, decorrente da reversão da privatização, agrava "as responsabilidades financeiras do Estado", diz o documento elaborado pelo Tribunal de Contas, a pedido da Assembleia da República. Além de questionar a sustentabilidade do negócio, já que o plano de negócios não revela as expectativas após 2020.

Helder Amaral só não conrcorda com o relatório quando o documento aponta a falta de consenso político que "não conduziu ao resultado mais eficaz". "Só não houve consenso com o PSD e o CDS [que aprovaram a privatização da TAP]. Este modelo tem o rosto da geringonça", diz ao DN.

O deputado do CDS diz que tem ficado sem resposta às várias questões que coloca ao Governo, nomeadamente sobre quanto vai se pagar na recapitalização, regularização da dívida e renovação da frota. "O ministro sempre assumiu que do ponto de vista estratégico da empresa o Governo não intervém. O que fazem então os seis administradores nomeados pelo Estado?" E mais: "O Estado paga mas não manda."

O Ministério do Planeamento e Infraestruturas, que tutela a transportadora aérea nacional, não comenta o relatório do TdC.