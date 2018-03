Pub

O deputado centrista, crítico da liderança anterior, entende que é "bom e saudável" que Assunção Cristas não viva apenas para a política.

Durante vários anos foi o "crítico" de serviço contra Paulo Portas. A equipa de Portas está, praticamente toda, com a nova liderança de Assunção Cristas, mas nestes dois anos o "crítico" não se ouviu. Porquê?

Critiquei Paulo Portas em vários momentos porque era o que achava. Fi-lo com grande liberdade. Na altura, dizia que o partido podia e devia ser mais autêntico, mais aberto e plural. Nos últimos dois anos, com a mesma liberdade de antes, apoiei Assunção Cristas. Creio que todos confirmam agora aquilo que dizíamos. Dois anos depois o partido está mais forte e mais feliz. Faço-me ouvir quando e como quero, mas gosto muito que me ouçam pouco.

Como distingue objetivamente Portas de Cristas?

A melhor resposta vem do eleitorado. É o eleitorado que nos diz que é muito diferente. Acho que as pessoas a veem como alguém próxima, que é genuína e confiável. Politicamente, Assunção Cristas tem naturalmente um posicionamento mais social. Mas os liberais são quem dela mais gosta. Por isso, é uma pessoa muito completa. Também delega mais. Não vive apenas para a política. E isso é bom e saudável.

Como vê as críticas que têm sido feitas à estratégia de Assunção Cristas , como ir sozinha a eleições, estar a afastar-se da matriz democrata-cristã, assumindo o pragmatismo como "ideologia"...

Creio que as criticas são naturais e saudáveis. Na minha avaliação, o partido está melhor, mais forte e feliz. A Assunção é realmente uma pessoa pragmática, mas não creio que isso possa ser confundido com uma ideologia pragmática. Se alguém o defendeu ou defende terá a minha discordância. O CDS deve ser muito transparente nos seus valores e a melhor maneira de o afirmar não é com palavras mas com atos. E creio que, de um modo geral, as propostas do CDS nos últimos dois anos têm sido de acordo com o seu posicionamento político.

O Filipe Anacoreta Correia sempre se assumiu como de uma ala mais conservadora do partido. Recentemente conhecemos posições talvez menos conservadoras de altos dirigentes do partido, como Assunção Cristas ter admitido a possibilidade de um referendo à eutanásia ou Adolfo Mesquita Nunes ter assumindo a homossexualidade. Que CDS se espera?

Não sei a que posições se refere. No meu entender, o CDS foi mais previsível e unânime em questões mais sensíveis. Quando ao Adolfo Mesquita Nunes, é muito estimado no partido pelo que é e dá. A sua homossexualidade era mais ou menos conhecida e nunca isso foi um problema. O CDS acolhe todos os que se revejam nos seus estatutos. E devem ser esses - e não as circunstâncias pessoais de cada um - a ditar o nosso posicionamento. Quanto à eutanásia, sou contra e não vejo pessoalmente problema em defender o referendo se isso servir para contrariar uma medida má. Quem diz que a vida não é referendável também diz que esse direito não pode ser legislado. No entanto, de nada importa dizer se não fizermos tudo para o impedir.

O que gostava de ver alterado na estratégia política do CDS a partir do congresso?

Gostava de afirmar aquilo que somos e continuar a trabalhar para merecermos a confiança de cada vez mais pessoas. Focarmo-nos no País e mudar o ciclo político.

Vão trabalhar com o PSD nessa mudança?

O PSD tem de esclarecer se quer estar com o PS ou com quem quer combater o PS. Se for para combater o PS - só nessa condição - o PSD pode contar connosco - é a minha posição pessoal. Independentemente disso, nós quereremos sempre que possa haver 116 deputados empenhados nessa mudança e que o maior número possível seja do CDS.