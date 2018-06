Pub

António Costa escolheu o próximo orçamento comunitário, criticado pelo Governo português, e o plano Portugal 2030 para a discussão

O debate quinzenal com o primeiro-ministro, esta quarta-feira na Assembleia da República, em Lisboa, vai centrar-se no próximo orçamento e fundos comunitários, mas António Costa terá também de responder sobre temas como saúde ou incêndios.

Em dia de jogo Portugal-Marrocos, que terminou com a vitória da seleção nacional no Mundial da Rússia, o chefe do Governo escolheu o próximo orçamento comunitário, criticado pelo executivo português, e o plano de investimentos Portugal 2030 para a discussão com os deputados.

António Costa será o primeiro a falar, seguindo-se as perguntas das bancadas parlamentares - PSD, BE, CDS-PP, PCP, PEV, PAN e PS.