O parlamento discute hoje a Lei de Bases da Saúde proposta pelo Bloco de Esquerda, uma iniciativa que tem como base o trabalho desenvolvido pelo socialista António Arnaut, considerado como o pai do Serviço Nacional de Saúde (recentemente falecido) e o bloquista João Semedo.

No documento, o BE propõe um SNS público e gratuito, sem taxas moderadoras. A iniciativa promete discussão acesa com o PS, que já avisou que optará pela abstenção se a proposta for a votos - o que deverá levar ao chumbo do projeto do BE. Não está ainda decidido se os bloquistas levam o projeto a votos.