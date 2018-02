Pub

O novo líder parlamentar social-democrata tem hoje o primeiro frente-a-frente com António Costa

Fernando Negrão enfrenta hoje a primeira prova de fogo no debate quinzenal com o primeiro -ministro, num verdadeiro clima de tensão entre os sociais-democratas. Com a sombra de Hugo Soares a pairar na bancada, os deputados não pedem menos que uma vitória.

Acompanhe em direto.