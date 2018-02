Pub

O segundo dia do Congresso dos Sociais Democratas

O segundo dia do 37.º congresso do PSD está a arrancar. Ainda são poucos delegados no pavilhão do Centro de Congressos de Lisboa. Só à tarde o ambiente deve aquecer com as intervenções dos notáveis do partido, entre os quais alguns críticos de Rui Rio.

Durante a tarde vão subir ao palco muitos dos que, por razões diversas, querem marcar o terreno neste congresso de transição de liderança. Mas não se espera que haja grandes polémicas ou ataques muito acesos ao novo líder do partido, depois de Rio ter esvaziado os pontos polémicos que o podiam desgastar. Ao rejeitar a possibilidade de um bloco central e ao afirmar um PSD alternativo ao PS, combativo e ganhador, o novo líder do PSD tirou os argumentos aos que o tencionavam atacar.

O único ponto ainda mais sensível, que poderá desencadear alguma intervenção mais acesa, é a da mudança da liderança parlamentar. O facto de não ter querido confiar em Hugo Soares, muito próximo de Luís Montenegro, para conduzir a oposição ao governo no Parlamento, ainda não foi digerida pelos deputados sociais-democrtas. Aescolha de Fernando Negrão é tudo menos consensual na bancada. Na próxima quinta-feira, dia da eleição para apresidência do grupo parlamentar do partido ver-se-à se Rio conseguiu mesmo a unidade que tanto pede.

Entre os que hoje subirão ao placo, destacam-se, sobretudo, Pedro Santana Lopes, Paulo Rangel, José Eduardo Martins, Luís Montenegro, Hugo Soares e Miguel Pinto Luz. Este último criticou publicamente a intenção do líder abrir a porta a entendimentos com o PS e o governo, E desafiou Rui Rio a assumir em pleno congresso os compromissos que quer fazer. Ó líder assumiu no discurso de arranque.