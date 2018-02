Pub

Democratas-cristãos querem ainda questionar o PM sobre "políticas económicas, laborais e de saúde"

O CDS-PP abre hoje o debate quinzenal com o primeiro-ministro no parlamento, que será o primeiro desde que o PSD tem um novo presidente eleito, Rui Rio.

Os democratas-cristãos indicaram que irão questionar António Costa sobre "políticas económicas, laborais e de saúde", um dia depois de terminarem as jornadas parlamentares do partido, em Setúbal, do qual saiu o anúncio de um pacote legislativo sobre justiça.

Acompanhe aqui em direto: