Deputados votam contra a moção de censura ao governo apresentada pelo CDS-PP na Assembleia da República, Lisboa, 24 de outubro de 2017. A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, responsabilizou hoje o primeiro-ministro, António Costa, pelas falhas do Governo nos incêndios. JOSE SENA GOULAO/LUSA

A votação final global da proposta do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) é esta tarde, com a aprovação garantida com os votos favoráveis do PS, PCP, BE e PEV.