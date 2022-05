Setúbal. Hoje votam-se duas moções de censura. No final ficará tudo na mesma

A Assembleia Municipal de Setúbal vota hoje duas moções de censura - uma do PSD e outra do PS - ao Executivo presidido por André Martins (do PEV, eleito pela CDU). Uma coisa é certa: sejam aprovadas ou chumbadas, nada acontecerá ao autarca.

No poder local, ao contrário do que acontece com o Governo do país, o Executivo (vereação) não emana do órgão parlamentar (Assembleia Municipal). Assim, esta não pode destronar a autarquia, como a Assembleia da República pode mandar abaixo um Governo se for aprovada uma moção de censura. Hoje, mesmo que seja aprovada uma das moções de censura - ou, por maioria de razão, as duas - nada acontecerá ao presidente da Câmara de Setúbal. A iniciativa tem valor meramente declarativo.

Seja como for, nada garante que qualquer das moções vá ser aprovada. Podem-se mutuamente chumbar. A CDU é o partido mais forte mas não tem maioria absoluta (17 deputados municipais em 38, ou seja, está a três da maioria absoluta, 20). Mas para a moção do PS ser aprovada é preciso (pelo menos) que o PSD a vote favoravelmente e vice-versa. Tudo indicava, ontem, que nem um partido nem o outro iriam fazer isso.

Além do mais, o conteúdo das duas moções é diferente.

Já se sabe o que está em causa: a notícia do Expresso segundo a qual o escrutínio de refugiados ucranianos no concelho estaria a ser feitos por um casal de russos pró Putin.

A moção do PSD diz explicitamente que o presidente da câmara "não tem condições para permanecer no mandato". Para os sociais-democratas, André Martins "sabia que os refugiados ucranianos acolhidos pela Linha Municipal de Apoio aos Refugiados - LIMAR, da responsabilidade da Câmara Municipal de Setúbal - estavam a ser recebidos pela Associação Edinstvo, cujos dirigentes são próximos do governo russo". Portanto, "provocou o problema e não promoveu qualquer solução como é sua responsabilidade".

Já a moção do PS é mais suave. Os socialistas recusam pedir a demissão do líder da autarquia. Se a moção fosse aprovada, a Assembleia Municipal estaria apenas a "censurar politicamente" o presidente da câmara "e sua equipa da vereação CDU", aliás não só pelo caso dos refugiados ucranianos como também por outras questões, como relativas por exemplo ao tema do estacionamento no concelho. "São demasiados e bastante graves todos estes factos e comportamentos ocorridos em apenas sete meses de mandato, pelo que, fruto das suas ações, o presidente da câmara e a sua equipa de vereação têm mais do que motivos para merecer o repúdio político por parte da Assembleia Municipal de Setúbal, no âmbito das suas competências previstas na lei, e enquanto órgão fiscalizador da ação da Câmara Municipal", lê-se ainda no texto dos socialistas.

O PS propõe também a criação de uma uma Comissão Eventual de Fiscalização da Conduta da Câmara Municipal e dos serviços do Município no Acolhimento de Refugiados Ucranianos, e isto "tendo em conta" a permanente ausência de respostas" por parte de André Martins em relação a este assunto. Os socialistas afirmam não querer (pelo menos para já) provocar a queda do presidente argumentando que há inquéritos em curso (pelo menos dois: um da Comissão Nacional de Proteção de Dados e outro da Inspeção Geral de Finanças, ordenado pela ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, que tem a tutela do poder local).

Plano B: demitirem-se todos

Não podendo o executivo camarário cair por força de moções de censura aprovadas na Assembleia Municipal, resta o plano B: que todos os vereadores da oposição (seis, num executivo de onze, contando com o presidente da autarquia) se vão demitindo até que a vereação deixe de poder funcionar por falta de quórum.

O PS para já não alinha nesta medida. Argumenta, mais uma vez, com a necessidade de estar apurada toda a verdade sobre esta história. Mas o PSD, esse, parece encaminhar-se para aí (embora um dos dois vereadores do partido, Fernando Negrão, seja contra).

