Rutura do Porto com a ANMP. Decisão final depende do PSD

O executivo da Câmara Municipal do Porto (CMP) aprovou ontem a desvinculação da autarquia face à ANMP (Associação Nacional de Municipal Portugueses), uma medida proposta pelo presidente da autarquia, Rui Moreira.

Contudo, para a decisão se tornar final, falta agora ser votada na Assembleia Municipal, o que deverá acontecer dentro de cerca de um mês. Dado que os deputados municipais afetos a Rui Moreira estão em minoria, e prometendo a esquerda (PS+CDU+BE) votar contra, uma força emerge como decisiva para a aprovação (ou não) da decisão: o PSD.

Nas hostes de Rui Moreira, a expectativa é que os deputados municipais do PSD se abstenham, o que permitirá a viabilização da proposta. Mas ontem, na votação na vereação, o PSD, com dois vereadores, dividiu-se: Vladimiro Feliz votou contra a rutura da autarquia com a ANMP; e o outro vereador, Alberto Machado (presidente da distrital portuense do PSD) absteve-se.

A decisão acabou por ser aprovada ontem na vereação apenas com os votos favoráveis dos vereadores afetos a Rui Moreira. Sendo certo que a lista de Moreira venceu as autárquicas sem maioria absoluta, a verdade também é que, há algumas semanas, passou a deter essa maioria, captando para o seu lado uma vereadora dissidente do PS, Catarina Santos Cunha, a quem o presidente da câmara atribuiu o pelouro do Turismo e Internacionalização.

Contra votaram, além do já referido Vladimiro Feliz, os dois vereadores do PS, a vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, e o vereador eleito pelo Bloco de Esquerda, Sérgio Aires. São votos contra que terão tradução no mesmo sentido quando a decisão for transferida para a Assembleia Municipal.

O que está em causa é a recusa da autarquia em continuar passar à ANMP carta branca para negociar em seu nome com a administração central novas competências nas áreas da Saúde e da Coesão Social, bem como o respetivo envelope financeiro. Essa transferência já aconteceu no setor da Educação, ficando a CMP com a gestão dos edifícios. A respetiva transferência de verbas é julgada claramente insuficiente pelo presidente da câmara.

Rui Moreira já afirmou que se calcula em cerca de sete milhões de euros o défice que a CMP terá de suportar com as novas competências. E portanto não quer receber mais nestas condições, pretendendo negociar diretamente com o Governo em vez dessa negociação ser conduzida pela ANMP. No campo da Saúde, por exemplo, recusa ficar apenas com a gestão do edificado, querendo também ter uma palavra decisiva na questão dos horários dos centros de saúde. E, é claro, verbas que paguem isso adequadamente.

Na prática, se a CMP sair da ANMP isso não terá qualquer consequência prática no quotidiano da autarquia, exceto porventura a poupança de alguns milhares de euros na quota anual (6350 euros, atualizáveis com a inflação). A associação tem um orçamento anual de quase dois milhões de euros e as quotas que recebe das autarquias ascendem a cerca de 1,5 milhões de euros por ano. Os salários na associação custam 1,1 milhões de euros/ano.

Ontem, Rui Moreira fez questão de deixar claro que a desvinculação do município da ANMP "não pretende ser uma afronta" à sua presidente, a socialista Luísa Salgueiro, "nem tão pouco uma desconfiança sobre a sua boa vontade neste processo". Na proposta de desvinculação que acabou por ser aprovada, o presidente da câmara afirmou ser "total" o "fracasso" da ANMP em representar os municípios no âmbito do processo de descentralização de competências do Estado. "A razão pela qual pretendemos estar fora da ANMP, sem nenhuma hostilidade, é porque amanhã ninguém se vai substituir a nós, nem à Assembleia Municipal [nas negociações e decisões no processo de transferência de competências]", salientou.

Do lado oposto da barricada, o vereador socialista Tiago Barbosa Ribeiro considerou que a decisão de afastamento "acabará por fragilizar a nossa posição e a posição da ANMP". ​​​​​​

