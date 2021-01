Rui Rio em isolamento profilático por 14 dias

O presidente do PSD, Rui Rio, e o secretário-geral do partido, José Silvano, vão ficar em isolamento profilático durante 14 dias por terem tido um contacto de alto risco com o vice Salvador Malheiro. O também presidente da câmara de Ovar revelou nas redes sociais estar infetado com covid-19.

"A covid-19 não atinge só as outras pessoas e, neste momento, também eu estou infetado. Apesar de todos os cuidados que tenho tido, diariamente, em algum momento posso ter falhado", escreveu Malheiro no Facebook, garantindo continuar a trabalhar a partir de casa.

Fonte oficial do partido disse hoje à Lusa que Rui Rio e José Silvano vão ser testados ao novo coronavírus mas, independentemente dos resultados, terão de cumprir um isolamento de 14 dias por determinação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Por força de, nos últimos dias, termos estado num contacto muito próximo com o vice-presidente do PSD, Salvador Malheiro, o secretário-geral e eu teremos de ficar em isolamento profilático. Na terça-feira, farei um teste conforme indicação da delegada de saúde", escreveu pouco depois Rui Rio na sua conta oficial de Twitter.

O contacto entre os três que foi considerado de alto risco aconteceu depois da reunião da Comissão Permanente do partido, na quinta-feira, ao final do dia.

Na reunião, segundo a mesma fonte, todos os elementos da direção presentes estiveram de máscara e cumpriram distanciamento social, pelo que, neste caso, a DGS considerou tratar-se de um contacto de baixo risco.

No entanto, Rui Rio, José Silvano e Salvador Malheiro continuaram juntos depois da reunião, num contacto mais prolongado que foi considerado de alto risco.

Também o primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, e o líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, já tiveram de cumprir períodos de isolamento profilático por contactos próximos com infetados com covid-19.