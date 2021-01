Rio testa negativo, mas continua em isolamento profilático

"O resultado do meu teste à Covid-19 deu negativo. De qualquer forma, as normas de segurança em vigor determinam que devo continuar em quarentena até ao 14° dia após o contacto de risco. Como é evidente, cumprirei as regras", lê-se no 'tweet' do ex-presidente da câmara do Porto.

Rui Rio anunciou no domingo que ia ficar em isolamento profilático durante 14 dias por ter tido um contacto de alto risco com o vice-presidente Salvador Malheiro, infetado com covid-19.

Fonte oficial do partido disse à agência Lusa que Rio e José Silvano, secretário-geral do partido, estavam isolados e iam ser testados ao novo coronavírus, apesar de, independentemente dos resultados, terem de cumprir um isolamento de 14 dias por determinação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O contacto entre os três que foi considerado de alto risco aconteceu depois da reunião da Comissão Permanente do partido, na quinta-feira, ao final do dia.

Na reunião, segundo a mesma fonte, todos os elementos da direção presentes estiveram de máscara e cumpriram distanciamento social, pelo que, neste caso, a DGS considerou tratar-se de um contacto de baixo risco.

No entanto, Rui Rio, José Silvano e Salvador Malheiro continuaram juntos depois da reunião, num contacto mais prolongado que foi considerado de alto risco.

Também o primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, e o líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, já tiveram de cumprir períodos de isolamento profilático por contactos próximos com infetados com covid-19.