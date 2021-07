Medina promete creches gratuitas em Lisboa até 2025

Fernando Medina prometeu esta tarde "creches gratuitas" até final do próximo mandato (em 2025) para as "famílias jovens da classe média que residam em Lisboa". O atual presidente da autarquia lisboeta anunciou esta segunda-feira a recandidatura ao cargo, nas eleições de 26 de setembro próximo.

Na sessão, que decorreu na Estufa Fria, esteve também presente António Costa. E foi com farpas ao PSD de Rui Rio e à candidatura a Lisboa do social-democrata Carlos Moedas que o secretário-geral socialista abriu a sessão. Falando numa candidatura "pela cidade e para a cidade" - "Ao contrário de outras, esta não é uma candidatura para a preservação do líder do PS por interposta pessoa. O líder do PS está, felizmente, de boa saúde e continuará assim".

E se foi por aí que começou, foi por aí que acabou. "A cidade não pode ser um espaço simplesmente de aventura política, de afirmação, contabilização do jogo partidário", diria António Costa já no final de um breve discurso, sublinhando que Lisboa "é um grande valor que o país tem".

Pelo meio, o líder socialista - que presidiu à autarquia lisboeta entre 2007 e 2015 - destacou alguns temas para um trabalho que "nos próximos anos vai ser muito exigente". A começar pelas consequências da covid-19: "Temos de tratar as sequelas desta pandemia, económicas e sociais".

A habitação foi um dos eixos destacado pelo secretário-geral socialista, que apontou também a mobilidade como outro desafio central para a cidade.

Em atualização