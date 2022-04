Maria Inácia Rezola nomeada comissária das comemorações do 25 de Abril

Maria Inácia Rezola foi nomeada nova comissária executiva das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, revelou esta quinta-feira a TSF, citando uma fonte do ministério da cultura.

Está assim encontrada a substituta de Pedro Adão e Silva, que desempenhava o cargo e entretanto tomou posse como ministro da Cultura.

Maria Inácia Rezola, de 55 anos, é uma investigadora do Instituto de História Contemporânea da Nova e professora da Escola Superior de Comunicação Social.

As comemorações oficiais dos 50 anos do 25 de Abril, que se vão comemorar em 2024, começam a 23 de março deste ano, altura em que Portugal passa a ter mais tempo em democracia do que em ditadura.