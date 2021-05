Marcelo: que os adeptos no Porto seja "lição para o futuro" para o governo

"Uma lição para o futuro". Foi desta forma que o Presidente da República defendeu que deve constituir, para o governo, os acontecimentos relacionados com a presença de adeptos ingleses para assistir à final da Liga dos Campeões, no Porto.

Durante uma visita ao Banco Alimentar Contra a Fome, em Lisboa, ontem, Marcelo Rebelo de Sousa falava da pandemia e criticou a mensagem do governo neste caso. "Não se pode dizer que temos que obedecer às regras, fixa-se um limite e depois o limite já não é esse, é outro. Não é possível dizer que [os adeptos] vêm em bolha para assistir a um espetáculo desportivo e depois não vêm em bolha, não é possível".

E reforçou: "Aí ou há um discurso ou há outro, tem de haver um discurso", sustentando que "aquilo que tem de ser o discurso a fazer perante uma situação tem de bater certo com a realidade. Porque se de repente há coisas que não batem certo com a realidade há uma perturbação e há uma crítica das pessoas".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Marcelo fez ainda questão de sublinhar que Portugal vive hoje numa "situação mista", do ponto de vista pandémico, que "exige um grande equilíbrio entre não facilitar e não alarmar".

O Presidente apontou também que Portugal está a "entrar uma fase em que, continuando a olhar para a vida e para a saúde", é preciso olhar também "para a economia e a sociedade, para os mais pobres, para o problema da fome, para o problema do desemprego, para o problema da falta de salários. E é este equilíbrio que é muito importante numa fase em que os números crescem em casos, algumas vezes e em algumas áreas, mas felizmente não crescem em internamento nem em cuidados intensivos e não estão a crescer em mortes", referiu.

Para o Presidente da República, esta evolução nos números é a demonstração de que "a vacina está a fazer os seus passos", mesmo "com mais variante, com menos variante". No entanto, "é preciso apelar a que as pessoas não tenham dúvidas e se vacinem mesmo, e apelar às estruturas - e tem sido feito um esforço nesse sentido, o senhor vice-almirante [Gouveia e Melo, líder da task force] fala nisso quase todos os dias - para ir ajustando o esquema da vacinação ao que fica de fora", salientou. Com Lusa