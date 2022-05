Marcelo: Portugal "está do lado certo do contexto geopolítico"

Portugal está num bom ponto de partida para uma estratégia (de sucesso) a médio e longo prazo. Já foram ultrapassados vários desafios - com medidas que, na altura em que foram definidas, não foram designadas de estruturais, mas que revelaram serem determinantes - mas ainda há muito por fazer. Esta é a opinião da ministra da Presidência, Mariana Viera da Silva, e de Marcelo Rebelo de Sousa, para quem ajuda ainda o facto de Portugal estar no lado certo do contexto geopolítico.

O Presidente da República sublinha ainda que o ponto de partida de Portugal neste momento "é bom", porque, tal como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, "somos, de momento, beneficiários líquidos da situação internacional". Apesar de estar solidário com a guerra, o país está longínquo dela e isso, tanto para o turismo, como para o investimento.

Esta análise foi feita no debate que ontem teve lugar no Museu Paula Rego, em Cascais, durante a conferência Portugal XXI, evento onde se falou sobre uma visão de médio/longo prazo para o país.

"Portugal (e o mundo) hoje lida com problemas com os quais não pensava voltar a ter de lidar: uma pandemia, uma guerra, uma guerra na Europa e o regresso da inflação", refletiu Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, acrescentando que Portugal para o século XXI é mais do que um desígnio, "é uma urgência". Ao que Hugo Nogueira, presidente do Portugal XXI, acrescentou que "temos de pensar Portugal para lá do curto prazo".

Marcelo otimista

Na avaliação da situação portuguesa, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou ter uma visão otimista/realista. E explicou porquê: nenhum outro país como Portugal enfrentou quatro desafios da magnitude dos enfrentados pelo país na história recente - a descolonização, a democratização, a integração da União Europeia. Marcelo afirmou mesmo que "fizemos em 12 anos o que outros países fizeram em 40", referindo-se à passagem da integração à adoção da moeda única; e ainda quatro mudanças de regime económico. Mas, também, porque pensar 2030 "ajuda a estarmos do lado certo do contexto geopolítico", que está a mudar.

Numa espécie de lição de história geopolítica, o Presidente referiu que, em termos de realidades confirmadas, verifica-se que há uma potencia económica e militar - os EUA - que não consegue resolver os problemas do mundo sem os aliados e, estes, por seu lado, não podem prescindir do seu poderio.

Presidente diz que é uma incógnita o futuro da Federação Russa: potência global ou potência regional?

Marcelo deu o exemplo da República Popular da China, que está a emergir como potência, mas que, na sua opinião, não se mostrou à altura na pandemia, nem na recuperação económica - em grande parte porque muitos dos polos industriais são artificiais e, com os confinamentos, não conseguem exportar.

A incógnita, ainda no contexto geopolítico, é "se a Federação Russa passou, ou não, irreversivelmente, de potência global para potência regional". E "é isso que condiciona o tempo e o modo do fim do que estamos a viver".

Ainda na análise do passado recente, com impacto no futuro, Marcelo Rebelo de Sousa destacou a resiliência do tecido empresarial português, que teve de ser transformar e de se refazer. E que soube aproveitar as oportunidades deixadas em aberto pelas exportações.

É verdade que "a reciclagem da dívida deu-nos alguma folga" e que "mesmo com a inflação há uma almofada". A questão, para Marcelo Rebelo de Sousa, é que esta tem de ser bem aproveitada. Já sobre o PRR e o Portugal 2030 a opinião do Presidente da República é que são contributos essenciais para facilitar os avanços dos desafios estruturais e, ao mesmo tempo. "servir de almofada nos anos de 22 a 24". O PRR tem uma dupla função e, para a cumprir, tem de ter "a mais elevada taxa de execução".

PRR: um papel fundamental nas reformas estruturais

A melhor forma de pensar o futuro é, também, analisar o passado. E, para isso, Mariana Vieira da Silva, ministra do Estado e da Presidência, fez o público recuar cerca de 30 anos, até 1992. Ao analisar Portugal nessa altura podemos verificar se o país conseguiu fazer, ou não, avanços estruturais.

A ministra apresentou várias medidas que foram implementadas aos longos dos anos, medidas que foram consideradas como políticas operacionais e que, com o decorrer dos anos, se revelaram estruturais. Foi o caso da Lei do Pré-Escolar, da criação da rede de bibliotecas escolares, entre outras. E exemplificou: Portugal passou de um país que tinha cerca de 50% de abandono escolar, em 1992, para ser o terceiro país que, em termos percentuais, mais forma engenheiros.

Por outro lado, nos últimos anos tem-se assistido a um forte investimento em investigação e desenvolvimento, bem visível em setores como o agroalimentar, têxtil, calçado, automóvel, aeroespacial, energético, sem esquecer as startups. No entanto, para a governante, isto não é suficiente, porque ainda há muitos setores que dependem excessivamente de salários baixos.

Mariana Vieira da Silva reconheceu que Portugal tem ainda um longo caminho a percorrer no que concerne ao crescimento de rendimentos, no combate à precariedade, mas também na inovação. Ainda sobre o PRR, a ministra apontou que "temos de assegurar a transparência e a fiscalização das medidas públicas a apoiar".

