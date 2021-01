Marcelo em isolamento profilático após contacto com assessor infetado

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa encontra-se em isolamento profilático preventivo desde esta manhã.

A nota da Presidência explica que o chefe de Estado teve contacto na passada segunda-feira com um elemento da Casa Civil "cujo resultado positivo ao SARS-CoV-2 foi conhecido esta manhã", pelo que se encontra em isolamento profilático preventivo, "aguardando as diligências das autoridades de saúde, que estão a proceder à análise de risco". O elemento infetado é Paulo Magalhães, assessor de imprensa do Presidente da República.

No início da pandemia Marcelo Rebelo de Sousa havia estado em autoisolamento por precaução durante duas semanas.

Enquanto candidato à Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa tem agendado para hoje um debate com o candidato André Ventura. Contactada pelo DN, a assessoria de imprensa da Presidência disse que a decisão sobre a participação do Presidente no debate vai ser decidida durante esta tarde.

De acordo com o Expresso online, Marcelo deverá participar à distância. O debate está previsto para as 21.00 na SIC.