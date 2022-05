Livre vai manter abstenção na votação final global do OE2022

Rui Tavares, deputado único do Livre, quer negociar com o Governo propostas para incluir no OE2022

O Livre anunciou esta quinta-feira que se vai abster na votação final global do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), que acontece na próxima sexta-feira, com o partido a saudar a aprovação de algumas das suas propostas mas ressalvando que o documento não responde "às crises social, económica e climática".

"Durante o período de discussão e negociação o Governo possibilitou alguns entendimentos importantes ainda que o resultado final não seja o Orçamento que o Livre entende ser necessário para responder às crises social, económica e climática em que vivemos", sustenta o Livre numa nota enviada à agência Lusa.

O partido representado na Assembleia da República pelo deputado único, Rui Tavares - que já se tinha abstido na votação do documento na generalidade - salienta que "esta foi também uma proposta orçamental sufragada recentemente em eleições legislativas e apoiada por uma maioria expressiva".

"Assim, na votação final global do OE2022, o Livre irá abster-se e acompanhará a implementação pelo Governo das medidas aprovadas, encontrando-se disponível para o seu desenho com vista à sua concretização", escrevem.

Nesta nota, o Livre sublinha algumas das propostas que conseguiu negociar com o Governo e que foram aprovadas, "mesmo perante um cenário de maioria absoluta do Partido Socialista".

Entre elas, o Livre realça o 'Programa 3 Cs - Casa, Conforto e Clima', "de melhoria da eficiência energética e das condições de habitacionais da população mais carenciada", o projeto-piloto da semana de quatro dias de trabalho, bem como o alargamento do subsídio de desemprego a vítimas de violência doméstica, a criação de majorações no âmbito do programa "Emprego Interior +" para quem se despede quando acompanha o cônjuge num novo trabalho em territórios de baixa densidade e um programa de licenças para formação para melhoria das qualificações e requalificação dos trabalhadores.

PS diz ter aprovado mais de 100 propostas de alteração

O PS afirmou esta quinta-feira que foram aprovadas mais de 100 propostas de alteração na discussão na especialidade do Orçamento do Estado, enquanto o PSD criticou o que apelidou de "rolo compressor" da maioria socialista.

No final do debate em plenário do OE2022, os partidos que ainda dispunham de tempo aproveitaram para fazer uma espécie de conclusão dos trabalhos, antes da sessão formal de encerramento, na sexta-feira.

Da parte do PS, a vice-presidente da bancada Jamila Madeira assegurou que "todos os partidos viram as suas propostas analisadas e apreciadas com cautela". "Mais de 100 propostas de alteração foram aprovadas nesta câmara com o voto do PS, e isso é muito importante porque o espetro democrático deste parlamento ficou completamente sufragado no quadro daqueles que são os partidos democráticos neste hemiciclo", disse, considerando que o mais importante é que "a solução final deste Orçamento seja melhor para os portugueses".

Nesta contabilidade, apesar de não ter sido mencionado pela deputada, terão de estar incluídas as propostas apresentadas (e todas aprovadas) pela bancada do PS.

"Vamos mais além, mas a dinâmica de manter as contas certas e a credibilidade internacional é o nosso objetivo, neste discurso que uns apelidam de rolo compressor, mas que os portugueses percebem bem", afirmou.

Rolo compressor foi precisamente a expressão usada pelo PSD, através do deputado Jorge Paulo Oliveira, que afirmou que as propostas de alteração apresentadas pelo partido não o mudavam estruturalmente, mas tinham "o condão" de melhorar a vida dos portugueses.

"Com uma única exceção, até ao momento foram todas chumbadas pelo rolo compressor do poder absoluto do PS", vincou, acrescentando que o debate orçamental demonstrou que "doravante, não há acordo de cavalheiros, não há praxis parlamentar, não há Regimento" que impeça o PS "de impor a sua vontade".