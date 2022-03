Lista de Rui Tavares à direção do Livre vence com 67% dos votos

Livre. Congresso arranca com um minuto de silêncio "pela paz" em solidariedade com Ucrânia

A lista A, liderada por Teresa Mota e que tem Rui Tavares como número dois, obteve hoje 67% dos votos, conquistando 10 dos 15 lugares do Grupo de Contacto, a direção do Livre.

Reunido em congresso este fim de semana, o partido teve, pela primeira vez, duas listas candidatas à direção. A lista B, liderada por Patrícia Robalo, antiga coordenadora da Assembleia (o órgão máximo do Livre entre congressos), obteve 31% dos votos, ficando assim com cinco lugares no órgão de direção do Livre, dado que a eleição é feita por método de Hondt.

Com seis nomes que transitam da anterior direção (o que não é o caso de Rui Tavares, que até agora só pertencia à Assembleia), a lista A levou ao congresso uma moção intitulada "O futuro nas nossas mãos", representando uma linha de continuidade face ao mandato anterior. Já a lista B assumiu-se como "alternativa", defendendo que o partido deve ter mais rostos e vozes e deve promover a democraticidade interna.

Também o Conselho de Jurisdição contou, pela primeira vez, com duas listas candidatas. A lista 'A', integrada pelo dirigente Ricardo Sá Fernandes, recolheu 66% dos votos, o equivalente a 8 mandatos. nJá a lista 'B ' obteve 30% do total, conquistando três mandatos neste órgão. Com Lusa

Em atualização