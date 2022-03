Há uma espécie de "comunhão" em torno de Montenegro, mas PSD espera opositor

Rui Rio verá o seu sucessor na liderança do PSD ser eleito no dia 28 de maio

O Conselho Nacional do PSD desta noite é o tiro de partida para a sucessão de Rui Rio na liderança do PSD. Assim que forem aprovadas as datas das eleições diretas no partido, que segundo a proposta da direção nacional serão dia 28 de maio e o congresso para 1,2 e 3 de julho, ficará claro quem se perfilará para entrar na corrida à presidência do partido.

Um nome é dado já como certo, tanto mais que tem andado em contactos intensos. Luís Montenegro, antigo opositor de Rio, deverá anunciar a candidatura mal estejam aprovados os calendários internos. "Há uma espécie de comunhão em torno de Montenegro, mas também há vários setores do PSD à procura de uma alternativa. No final do dia, até pode ser que haja só uma candidatura única à liderança, mas o mais provável é que haja alternativa", afirma ao DN um destacado social-democrata.

Não será ainda neste Conselho Nacional que se perfilarão potenciais adversários de Montenegro, tanto mais que o antigo líder parlamentar do partido não tem assento naquele órgão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A reunião do órgão máximo entre congressos visa só marcar as duas datas, que Rui Rio e a sua direção fecharam na sexta-feira passada e não deverá contar com a presença de figuras como Paulo Rangel e Miguel Pinto Luz. Este último ainda não descartou a possibilidade de vir a assumir uma candidatura, mas é já certo, segundo apurou o DN, que se não o fizer não apoiará Luís Montenegro, com quem manteve contactos.

O artigo que Montenegro publicou a semana passada no Público, com o título "Asfixia fiscal nos combustíveis" foi lido dentro do partido como um primeiro sinal de oposição do governo de António Costa e a confirmação de que será candidato.

E se as movimentações de bastidores têm acontecido no partido neste intervalo entre o Conselho Nacional que debateu o resultado das eleições e foi recomendado um prazo de 20 dias para a direção convocar nova reunião (o que acontece agora) e marcar o calendário interno e este, vão intensificar-se na próxima semana.

Fontes do PSD garantiram ao DN que uma das personalidades que tem andado em contactos para uma potencial candidatura é Miguel Poiares Maduro, antigo ministro adjunto de Passos Coelho e o homem escolhido por Paulo Rangel para coordenar as bases do seu programa eleitoral de candidatura Paulo Rangel, quando avançou para a corrida à liderança do partido nas últimas diretas contra Rio. Se Poiares Maduro avançar é pouco provável que Paulo Rangel o faça, mesmo que continue a ser pressionado dentro do partido para protagonizar uma nova candidatura.

Outro nome que é fortemente desejado por vários setores do PSD é o de Carlos Moedas. "Se Moedas avançasse, como muita gente deseja no partido, era candidato único. Todos sabem que ganhava e Montenegro tinha de meter a viola no saco", afirma ao DN uma fonte social-democrata. O DN tentou contactar o presidente da Câmara de Lisboa no sentido de perceber se estaria a ponderar uma candidatura, mas não obteve resposta. O seu avanço, que foi publicamente defendido por Miguel Relvas, não é visto, no entanto, como provável.

"O facto de ter sido um dos vencedores das autárquicas e de uma câmara com a importância da de Lisboa confere-lhe uma aura no partido que mais nenhum outro tem neste momento. E embora na política possam existir muitas reviravoltas, o próprio descartou essa possibilidade e manifestou-se em fevereiro focado na presidência da Câmara de Lisboa. "Há margem para haver uma candidatura alternativa à de Montenegro, isso não há dúvida nenhuma, mas todos estão a medir as condições para avançar contra aquele que está posicionado desde o início", frisa a mesma fonte.

Quem também vai assumir se é ou não candidato na próxima semana é José Ribau Esteves. O presidente da Câmara de Aveiro e antigo secretário-geral do PSD foi o primeiro a assumir publicamente estar a ponderar avançar. Embora ninguém o veja com possibilidades de ganhar a Montenegro - se forem apenas os dois a entrar na corrida -, assumem que poderá ser herdeiro de muitos rioístas. Em recente entrevista ao DN, Ribau Esteves desafiava "aqueles que estavam a pensar liderar o PSD a assumirem publicamente". Defendia que "se nenhum de nós fizer isso, não há reflexão nenhuma, há apenas a lógica de controlar votos, contar espingardas e tentar ganhar as eleições pelo maior número de votos. Isso não interessa ao PSD."

paulasa@dn.pt