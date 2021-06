Eduardo Pinheiro convidado pelo PS para Câmara do Porto

O atual secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, foi convidado para encabeçar a candidatura socialista à presidência da Câmara Municipal do Porto, revelou esta terça-feira fonte da distrital do PS/Porto.

À Lusa, fonte do PS/Porto disse que, "após uma reunião realizada esta terça-feira de manhã, Eduardo Pinheiro foi convidado para encabeçar a corrida à Câmara do Porto".

Na reunião participaram o secretário-geral adjunto do PS, José Luis Carneiro, o presidente da Federação Distrital do Porto, Manuel Pizarro, e o presidente da Comissão Política Concelhia do Porto, Tiago Barbosa Ribeiro.

A Lusa tentou contactar Eduardo Pinheiro, mas até ao momento não obteve nenhuma resposta.

Eduardo Pinheiro, de 42 anos, é um dos cinco secretários de Estado que o Governo nomeou, em abril de 2020, ao abrigo do estado de emergência, para cumprirem a missão de coordenação regional do combate à pandemia causada pela covid-19.

O atual secretário de Estado da Mobilidade foi vice-presidente de Guilherme Pinto na Câmara Municipal de Matosinhos.

Aquando da renúncia de Guilherme Pinto ao mandato por razões de saúde, Eduardo Pinheiro assumiu, em fevereiro de 2017, funções como presidente da autarquia de Matosinhos.

Eduardo Pinheiro exerceu o cargo de presidente da Assembleia Geral do Metro do Porto entre janeiro de 2017 e maio de 2019 e, em dezembro de 2018, foi eleito vice-presidente do Conselho de Administração da Agência de Energia do Porto.

A Câmara do Porto é liderada pelo independente Rui Moreira, cujo movimento elegeu sete mandatos nas autárquicas de 2017, aos quais se somam quatro eleitos do PS, um do PSD e um da CDU.

São já conhecidas as candidaturas de Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Vladimiro Feliz (PSD), Diogo Araújo Dantas (PPM) e André Eira (Volt Portugal).

As eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para entre 22 de setembro e 14 de outubro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira), e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).