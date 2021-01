"SNS é a coluna vertebral da saúde em Portugal", diz Marcelo

O único debate televisivo que junta todos os candidatos à Presidência da República, realizado no Pátio da Galé, no Terreiro do Paço, em Lisboa, é marcado pela ausência de Marcelo Rebelo de Sousa, que participa por videoconferência a partir da sua casa em Belém, depois de ter realizado um teste positivo à covid-19 e dois que tiveram como resultado negativo.

André Ventura. Ninguém nesta sala gostaria de ter eleições em plena pandemia, falando no risco da abstenção. Acusa o Governo de não ter preparado as eleições presidenciais tendo em conta que se realiza em janeiro e a situação epidemiológica que o país atravessa. " A campanha resume-se ao debate televisivo", lamenta o candidato do Chega. Do "ponto de vista técnico" não é possível adiar, porque a constituição não o permite, alega.

Ana Gomes diz que não pediu o adiamento das eleições, mas pediu que fosse ponderado essa possibilidade, tendo em conta a duplicação dos casos de covid-19, prevista pelos peritos na reunião do Infarmed. "A maior parte dos emigrantes portugueses diz que não pode votar", critica a ex-eurodeputada. "Não desejo o adiantamento das eleições, disse que ele devia ser ponderado, disse que não me oporia a um adiantamento".

João Ferreira prefere não contribuir alarmismos. "Seria útil concentrarmo-nos em criar condições para que se possa fazer um trabalho de informação e esclarecimento às populações". "Temos de ter o bom senso de combater alarmismos, mas devem ser adotadas condições necessárias para que as pessoas se sintam seguras em ir votar".

Entra Marcelo no debate, a partir da sua casa, em Cascais. "Eu hoje ao ouvir os partidos sobre a renovação do estado de emergência e coloquei outra vez a questão da revisão constitucional e não houve nenhum partido que defendesse e portanto a possibilidade de adiamento".

"Cheguei à conclusão de que não há condições" para que a Assembleia da Republica avançasse para uma revisão que permitisse um adiamento, afirmou o chefe de Estado e recandidato a Belém apelando à participação dos portugueses nestas eleições.

"É com o SNS que podemos contar", diz candidato do PCP

Tiago Mayan, apoiado pela Iniciativa Liberal, afirma que vão existir eleições com as condições que existem.

"É a nossa obrigação fazer a melhor campanha possível para esclarecer as pessoas", defende Marisa Matias, candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda.

Vitorino Silva defende que as eleições deviam ser adiadas e que previu os 10 mil casos por dia.

João Ferreira falou depois da lição que se pode retirar desta pandemia, de que "foi e é com o Serviço Nacional da Saúde (SNS) que podemos contar", criticando o desinvestimento no SNS, que, defende, tem como consequência o enriquecimento dos privados na área da saúde.

Ana Gomes defende que o Governo deve avançar para a requisição civil

"Há uma total incongruência de quem dizia há meses que o setor social e privado não era necessário e agora clama por ele", critica Tiago Mayan Gonçalves. O candidato fala na má gestão de recursos humanos no SNS. Defende assegurar o acesso universal aos portugueses dando oportunidade de escolha, privado, público ou social. Significa tabelar preços e quem beneficiará é o utente. "Se todos os hospitais do serviço público" conseguirem ser em concorrência melhores que os privados, o SNS sai fortalecido, defendeu Mayan Gonlçalves.

Ana Gomes defende a revisão da carreira dos profissionais de saúde, cativar os profissionais no SNS, apostar na saúde. "O professor Marcelo Rebelo de Sousa tem dado a mão e o palco aos privados". A parceria com o privado tem de ser a "um preço justo". Defende que o Governo deve avançar para a requisição civil, "significa pagar um preço justo".

"SNS é a coluna vertebral da saúde em Portugal", diz Marcelo

Marcelo responde às críticas. "Esta pandemia permitiu algumas lições, de que o SNS é a colina vertebral da saúde em Portugal, é insubstituível", referiu dizendo que é preciso investir mais no SNS". E refere que há margem no Orçamento para que isso aconteça. Elogiou o setor social, mas é preciso que há uma melhor coordenação com o SNS. Afirmou que onde o serviço público não pode ocorrer sozinho, deve recorrer ao setor social e em "situações especificas" no setor privado.

"Mas o centro é o SNS e ele tem uma missão a cumprir".

André Ventura defende que não deve haver preconceito ideológico nesta questão. "Temos de acabar com o preconceito ideológico contra o privado", disse ao mesmo tempo que criticou o tempo de espera excessivo para consultas.

"Temos um país que está a dar cartas na saúde", mencionou Marisa Matias referindo-se aos profissionais de saúde que estão a permitir "salvar vidas todos os dias com muitas horas extraordinárias que não são pagas". Destacou a importância do SNS na pandemia que estamos a viver, mas lamentou o desinvestimento no SNS.

Sobre a Lei de bases da Saúde, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda referiu que o Presidente da República exerceu "influência para manter os privados e as parcerias público-privadas". Destacou a importância de "olhar para o futuro" e isso passa por "pensar no SNS onde as pessoas tenham a resposta que estão a ter já, mas com mais meios" e que os profissionais tenham mais condições.

"Aquilo que é o pilar da nossa democracia é o SNS", disse Marisa Matias reforçando que não se pode permitir fazer negócio com a crise sanitária.

"Uma vida não tem preço. Respeito o privado e o público. Prefiro ser tratado no público onde está o meu povo", disse Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans. Afirmou, no entanto, que se não existir essa possibilidade quer é "ser tratado".

De referir que Marcelo Rebelo de Sousa está a participar por videoconferência depois de ter feito quatro testes para detetar a presença do SARS-CoV-2 (um antigénio e três PCR). O resultado do primeiro (antigénio) foi negativo, mas, Marcelo recebeu um resultado positivo.

O chefe de Estado, no entanto, recebeu dois resultados negativos durante esta terça-feira. Antes já tinha cancelado toda a agenda prevista para o dia de hoje, incluindo a presença física na reunião sobre a situação epidemiológica do país e as audições com os partidos.