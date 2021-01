Costa: voos entre Portugal e Reino Unido estão interditados

Portugal vai encerrar as fronteiras aéreas com o Reino Unido a partir das 0h00 do próximo sábado, 23 de janeiro, anunciou o primeiro-ministro a partir de um palco menos provável para este tipo de comunicações do foro doméstico, o final da reunião do ​​​​​​​conselho europeu que decorreu esta quinta-feira.

António Costa justificou a medida. A "interrupção total de voos" servirá para "diminuir os riscos de contágio" pela nova variante britânica do coronavírus, estirpe que se está a propagar rapidamente em Portugal.

De fora ficam os voos "de natureza humanitária para repatriar cidadãos portugueses e britânicos", acrescentou o chefe de governo português.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia a notícia completa no DInheiro Vivo