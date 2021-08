Costa promete mais 10 mil lugares em creches no próximo ano

António Costa já terminou o discurso de encerramento do 23º congresso do partido, em Portimão. As primeiras palavras do líder socialista foram para o Presidente da República, a quem deixou votos dos "maiores sucessos no exercício do novo mandato presidencial" . Costa desejou a Marcelo que "mantenha as características que os portugueses tanto apreciaram no seu primeiro mandato e de forma tão expressiva votaram para este novo mandato".

A referência seguinte foi para a Assembleia da República, instituição da qual o Governo "depende" e com a qual tem tido um diálogo "profícuo". Costa cumprimentou depois os partidos da esquerda, com os quais protagoniza uma "alternativa de esquerda": "Com prazer vejo dois dos interlocutores mais exigentes e produtivos", diz o líder socialista, referindo-se à presença no Arena de Portimão de Jorge Costa (BE) e Vasco Cardoso (PCP), que têm participado nas negociações orçamentais.

Feitos os cumprimentos, o secretário-geral socialista apelou à mobilização para as autárquicas: "Temos as políticas certas e os melhores candidatos". "No próximo mandato autárquico vai entrar em vigor o maior esforço de descentralização de competências e recursos desde a primeira geração do poder local", disse o líder socialista, sublinhando também que os municípios vão ser parceiros fundamentais para a execução do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), nomeadamente na área da Habitação - Costa volta a repetir a promessa de garantir habitação condigna a todos os portugueses até 2024. "Ninguém nos perdoará se desperdiçarmos um cêntimo que seja."

"É importante que em cada município a liderança seja do PS", exortou Costa, dizendo que aqueles serão fundamentais para cumprir o desígnio do congresso, "garantir o futuro".

Para isso é também fundamental dar condições à "geração mais qualificada de sempre". "Vamos dispor como nunca de recursos, são uma enorme oportunidade. Mas a maior oportunidade que não podemos desperdiçar é esta geração extraordinária que o país formou ao longo dos últimos 25 anos".

Costa defende também que é preciso "dignidade no trabalho" e centrou-se em particular sobre as plataformas digitais, afirmando que quem trabalha para estas empresas não é empresário em nome individual, mas um trabalhador por conta de outrem, pelo que deve ter um contrato "com todos os direitos". E refere igualmente as empresas de trabalho temporário para dizer que os trabalhadores devem ter um "contrato permanente".

O secretário-geral socialista e primeiro-ministro anunciou que o programa Regressar será prolongado até 2023 e o IRS Jovem vai ser alargado ao trabalho independente por um período de cinco anos.

Do trabalho à vida familiar, Costa começou por sublinhar que a lei é hoje igual para todo o tipo de famílias, mas acrescentou que uma coisa "são as liberdades da lei, outra as condições que a vida dá". "Vamos apostar no desenvolvimento do programa de creches", diz o líder socialista, anunciando a abertura no próximo ano de dez mil lugares novos em creches. E prometeu que a dedução até 900 euros será estendida dos atuais três até aos seis anos.

Se a questão das creches tem sido um tema caro ao PCP, Costa passou então a uma outra questão que tem sido levantada sobretudo pelo Bloco de Esquerda - a recuperação da aprendizagem face às condições em que decorreram os dois últimos anos letivos. "Todos estamos gratos ao extraordinário esforço dos professores, escolas e famílias para não deixarem os alunos perder aprendizagens", disse Costa, mas sublinhando também as "graves consequências" dos dois desconfinamentos. Para as superar, prometeu investir nos próximos dois anos 900 milhões de euros num programa de recuperação das aprendizagens.

Referindo-se à "chaga inaceitável numa sociedade decente que é a pobreza infantil", que deve ser erradicada, o líder socialista e primeiro-ministro prometeu também alargar os apoios às crianças nesta situação - as crianças entre os três e os seis anos, que recebem atualmente entre 41 e 50 euros, passarão, dentro dos próximos dois anos, a receber 100. As crianças com mais de seis anos passam a receber um mínimo de 50 euros.

Já na fase final do discurso, Costa rematou: o PS é "um partido onde, para irritação de muitos, não temos problemas internos" - "É por isso que o PS sai daqui com paz de espírito e com energia não para tratar dos nossos problemas, mas para ajudar Portugal a vencer os problemas que tem."