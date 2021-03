Costa contra a ideia de realizar autárquicas em dois fins de semana

O secretário-geral do PS, António Costa, manifestou-se hoje contra a ideia de as eleições autárquicas se realizarem em dois fins de semana por causa da covid-19, considerando que essa possibilidade não faz sentido.

Esta posição de António Costa, segundo fontes socialistas, foi transmitida na segunda intervenção que proferiu na reunião da Comissão Nacional do PS, em que a questão das eleições autárquicas foi um dos temas centrais.

O líder socialista defendeu que os dois atos eleitorais já realizados em situação de pandemia no país, as eleições regionais dos Açores e as presidenciais, decorreram com plenas condições de segurança.

"Essa proposta de eleições em dois dias não faz sentido e até é perigosa", declarou António Costa, citado por um membro da Comissão Nacional do PS.

Na sexta-feira, em entrevista à agência Lusa, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, admitiu a possibilidade de as eleições autárquicas, previstas para setembro ou outubro, se realizarem em dois fins de semana devido à pandemia de covid-19.

Eduardo Cabrita disse que nas eleições autárquicas "não está previsto o voto antecipado", mas existe "abertura para ponderar modelos", sendo "a distribuição do voto entre dois fins de semana perfeitamente possível".

Ressalvando que "tudo depende da Assembleia da República", o governante explicou que, nas eleições autárquicas, "não é possível o voto em mobilidade porque isso implicaria ter tantos boletins de voto disponíveis quantas as três mil freguesias que existem no país e, portanto, seria uma operação logística impossível".

Questionado sobre alteração da data das eleições, Eduardo Cabrita referiu que matérias de lei eleitoral são de "reserva absoluta" da Assembleia da República.