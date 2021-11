BE e PCP contra maioria absoluta que reforçará "intransigência" do PS

Numa antevisão do que será a campanha eleitoral para as legislativas antecipadas de 30 de janeiro, Bloco de Esquerda e PCP fizeram esta terça-feira mira a uma maioria absoluta dos socialistas, argumentando que foi com esse objetivo que o Governo partiu para as negociações do Orçamento do Estado e que o cenário de uma maioria abrirá espaço à mesma atitude no futuro.

Em reação à entrevista de António Costa na noite anterior, à RTP - a primeira desde o chumbo do Orçamento - Catarina Martins acusou o primeiro-ministro de "repetir as intransigências à esquerda" e apelar à maioria absoluta. Antes, o líder parlamentar, Pedro Filipe Soares, já tinha afirmado que o Governo está mais interessado em "criar confronto político com os partidos à esquerda, mais preocupado em maiorias absolutas do que a resolver os verdadeiros problemas do país".

Na entrevista, António Costa pediu o voto dos portugueses para "uma solução estável para quatro anos de Governo", mas acrescentou que no cenário de uma nova maioria relativa procurará um "entendimento duradouro" com os parceiros. Mas, se deixou a porta aberta a um novo entendimento, também deixou remoques à sua Esquerda: "Há uma lição que todos temos a retirar destes anos. Bati-me por esta solução, mas não escolho a orientação nem do PCP nem do BE. Se optaram por ser partidos de protesto, tenho de respeitar. Custa-me muito porque acho que foi um desperdício de oportunidades".

O PCP, pela voz do líder parlamentar, João Oliveira, também visou a maioria pedida por António Costa para defender que "se houver maioria absoluta, o que isso significará é que haverá muito mais força à resistência e à recusa das medidas e das propostas que são precisas para que o país avance". "Se quiserem dar força ao PS, sabem que essa força vai ser dada para o PS continuar a recusar as medidas de que o país precisa, é essa a conclusão que o PS vai querer retirar dessa votação", referiu o parlamentar comunista.

Na entrevista, António Costa apontou os cenários que se colocam face a uma vitória socialista nas próximas eleições: "Ou o PS tem maioria para poder governar sozinho; ou o PS é claramente reforçado, mesmo não tendo maioria é claramente reforçado, e isso inevitavelmente também implica que os nossos parceiros à esquerda também reflitam, porque fizeram asneira e as pessoas não compreenderam o que fizeram". Nesse caso, acrescentou, "poderão emendar a mão e trabalhar com o PS de boa fé, com espírito construtivo, como fizemos na legislatura anterior. Eu não fecho a porta a ninguém".

O Bloco também diz não fechar a porta novos entendimentos. "Já dissemos e repito essa nossa disponibilidade de diálogo sob qualquer chapéu que lhe queiramos dar", reagiu Pedro Filipe Soares. João Oliveira, questionado sobre se o PCP admite uma "geringonça" em moldes diferentes, não respondeu diretamente, sublinhando que "os moldes desse conceito da "geringonça" nunca foram propriamente moldes que encaixassem na leitura" dos comunistas.

A entrevista de segunda-feira à noite abriu também um confronto particular entre António Costa e o Bloco de Esquerda, com o líder socialista a afirmar que "quem manda no PS ainda são os militantes do PS e não Catarina Martins" - uma alusão a uma alegada preferência da líder do Bloco por Pedro Nuno Santos. Palavras que Catarina Martins qualificou como um "momento infeliz": "António Costa atribuiu-me declarações que nunca fiz, nem farei, sobre o futuro da liderança do PS. Depois das eleições é com António Costa que espero negociar soluções. E vou debatê-las na campanha, mesmo que isso atrapalhe o apelo à maioria absoluta".

Com Lusa