As portas da AR fecharam-se, mas há janelas abertas para o CDS

A inédita saída da Assembleia da República tirou o CDS do palco mais importante da vida política nacional e, por decorrência, dos holofotes mediáticos que envolvem a vida parlamentar, mas o partido tem especificidades que o podem manter no "radar". E evitar aquele que tem sido o destino das formações que perdem a representação no parlamento: não voltar.

Se o CDS viu fechar-se agora a porta do parlamento, há "janelas", que se mantêm abertas e que mantêm os centristas no mapa institucional e mediático. Desde logo o lugar no Parlamento Europeu - ocupado por Nuno Melo, agora candidato a líder - bem como uma presença significativa na Câmara de Lisboa, onde o CDS detém a vice-presidência e o pelouro das Finanças, bem como as pastas de Cultura, Educação, Economia e Inovação. Acrescem ainda os direitos humanos e sociais, embora este pelouro seja ocupado pela vereadora independente Laurinda Alves, indicada pelos centristas. Ainda no plano autárquico, o CDS preside a seis câmaras municipais e está presente, em resultado das coligações com o PSD, na vereação de dezenas de autarquias. E tem também assento nos governos regionais de Açores e Madeira.

Quanto vale este peso institucional do partido e em que medida pode mitigar o apagamento decorrente da ausência do parlamento? "No caso do CDS há circunstâncias e um contexto específico que devem ser levados em conta", sublinha Paula do Espírito Santo, investigadora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade de Lisboa, lembrando que em casos como o do PRD ou do PSN se tratava "de partidos-relâmpago que surgiram e se extinguiram". Um contexto muito diferente de um partido histórico da democracia portuguesa, que "mantém representação no plano político e institucional" e um "conjunto de notáveis" com peso político próprio. Apesar das circunstâncias difíceis que o partido enfrenta nos próximos anos "é mais fácil recuperá-lo do que enterrá-lo", defende Paula do Espírito Santo, que acredita que "há um eleitorado do CDS que não expressou o seu voto nestas eleições, mas que pode ser reconquistado".

Para António Costa Pinto, investigador coordenador no Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa, há três circunstâncias que podem fazer a diferença no futuro do CDS, a começar pelo facto de ter "uma malha partidária a nível nacional, uma estrutura organizativa mais sólida, por exemplo, que a do Bloco de Esquerda. Mas precisa de consolidar essa estrutura organizativa nacional". Por outro lado, o partido "tem de conseguir recolocar na sua órbita alguns notáveis políticos" que se afastaram. A terceira circunstância que pode permitir alguma recuperação de fôlego são as eleições europeias: "O CDS tem uma sequência eleitoral que lhe é favorável. As próximas eleições são para o Parlamento Europeu, que têm um círculo eleitoral único. Convém não esquecer que, nas últimas eleições, o CDS esteve quase a eleger dois deputados."

"É uma prova importantíssima", diz também Paula do Espírito Santo, sublinhando que seria um "sinal muito negativo" para o futuro do partido se perdesse a representação no Parlamento Europeu. Uma visão que é partilhada entre os próprios centristas e da qual Nuno Melo já deu nota, considerando que as eleições europeias serão uma "prova de vida" do CDS.

Entre os centristas é assumido que é preciso procurar outra forma de o partido manter uma voz pública audível e as redes sociais e o contacto mais direto com os eleitores surgem como a resposta mais imediata. A notoriedade mediática de Nuno Melo e de nomes como Cecília Meireles, Telmo Correia ou João Almeida - muito prováveis numa futura direção - é outro fator apontado em favor da exposição pública do partido nos próximos anos.

Se a presença nos governos regionais de Açores e Madeira é uma prova do peso institucional do CDS, a participação no executivo da Câmara de Lisboa é outro palco em que o partido pode dar provas de que merece a confiança do eleitorado. Mas, neste caso, poderá restar um resquício da batalha que se travou nos últimos dois anos no partido: na vice-presidência da autarquia está um dos nomes mais próximos do líder cessante, Francisco Rodrigues dos Santos, e que esteve no epicentro das guerras travadas entre direção e críticos nos conturbados conselhos nacionais dos partidos - Filipe Anacoreta Correia, presidente do Conselho Nacional e vice da Câmara de Lisboa, com o pelouro das Finanças. Entre os críticos garante-se que o partido tem de virar a página dos episódios dos últimos meses e deve potenciar todas as vozes. Mas a verdade é que o nome mais destacado entre os críticos é o de Diogo Moura, responsável por pelouros como o da Cultura e da Educação e presidente da concelhia de Lisboa do partido, também ele um crítico de Francisco Rodrigues dos Santos.

Afastados com recorde de votos

Quase tudo é inédito nesta perda de representação parlamentar do CDS, nas legislativas de 30 de janeiro, e os números não são exceção. Os centristas ficaram fora da Assembleia da República apesar de terem somado 90 538 votos. Nunca um partido com tantos votos tinha ficado fora do parlamento. É preciso recuar até 1980 para encontrar uma situação com alguma semelhança, ainda assim com números mais baixos: nas legislativas desse ano o POUS ficou acima dos 80 mil votos, mas falhou a entrada na Assembleia da República.

