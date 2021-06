Oliveira já não é candidato a Gaia: "Não é uma desistência, é uma questão de higiene"

O candidato do PSD à Câmara de Vila Nova de Gaia - em coligação com o CDS e o PPM - desistiu da corrida autárquicas, avançou o Expresso e confirmou o DN.

António Oliveira, antigo selecionador nacional de futebol, tinha sido uma escolha pessoal do líder dos sociais-democratas, Rui Rio. Um dos motivos para esta desistência terá sido a tensão entre António Oliveira e Cancela de Moura, o presidente da concelhia do PSD em Gaia.

Em nota citada pela RTP, e a que o DN teve acesso, Oliveira é bastante duro com o aparelho laranja em Gaia.

"Ao longo de três meses fui sujeito a pressões, intimidações e ameaças. Tentaram impor-me o pior da "mercearia partidária" e tentaram envolver-me nas mais inacreditáveis negociatas de lugares. Enfim, quiseram obrigar-me a empregar os beneficiários do rendimento mínimo da política. Não conheço este PSD que, em Gaia, está prisioneiro de quem só lhe faz mal, para fazer bem a si próprio. Não quis acreditar que fosse possível fazer

política com base nos piores princípios da espécie humana. Mas, aqui, em Gaia, no meu partido de sempre, é o que se passa", critica o agora ex-candidato.

Por isso, justifica Oliveira, abandona a candidatura, naquilo que diz não ser "uma desistência", mas "uma questão de higiene".

"Hoje, com vergonha do que vi, com uma imensa dor de alma pelo que senti, tenho que dizer que: não quero, não posso e não aceito continuar a encabeçar esta candidatura. Isto não é uma desistência. Isto é uma questão de higiene. Uma recusa de pôr os interesses de uns personagens à frente dos interesses dos 300.000

gaienses e pessoas que escolheram este grande concelho para fazer a sua vida. Não vou nomear responsáveis, culpados ou traidores. Infelizmente são os mesmos que já vem a prejudicar o partido há anos demais", refere o antigo selecionador de futebol.

António Oliveira deixa ainda uma palavra de apreço a Rui Rio.

"Mas deixo uma palavra ao Dr. Rui Rio, a pessoa que me convidou para o desafio que abracei com todo o entusiasmo e com a maior das motivações: Teria sido possível apresentar um excelente projecto para Vila Nova de Gaia, oferecer uma alternativa de governo aos cidadãos e levar a cabo uma campanha vencedora. Gaia Merece muito mais do que tem tido com estes executivos liderados pela atual maioria. O Dr. Rui Rio não tem culpa do que se passou. Terá sido, como eu fui, uma vítima do aparelho. Terá sido, como eu fui, traído por uma máquina que tudo faz por lugares, cargos e salamaleques."

A renúncia de Oliveira foi comunicada ao líder do PSD numa reunião da Distrital do Porto. Ao anunciar a escolha da velha glória do futebol como candidato à Câmara de Gaia, Rui Rio garantira que o empresário tinha o "perfil adequado", uma vez que "já não tem nada a ver com o futebol há 15 anos".