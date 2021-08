André Ventura está infetado e em isolamento

O deputado, e líder do Chega, André Ventura está infetado com covid-19 e encontra-se em isolamento após contacto com a Direção-Geral da Saúde.

Ventura teve dois testes antigénio positivos e disse ao Correio da Manhã que vai efetuar um teste PCR na segunda-feira, ficando em isolamento entretanto.

O político, que é candidato à Assembleia Municipal de Moura nas próximas autárquicas, cancelou todas as atividades previstas para os próximos dias.

"Confirmo que estou infetado com covid 19. Fiz dois testes antigénio e deram positivo. Cancelei toda a agenda política nos próximos dias. Serei substituído, quando necessário, pelo vice presidente António Tanger", afirmou Ventura, numa declaração por escrito à Lusa.

André Ventura não está vacinado contra a covid-19.

Em entrevista à TVI, em junho, Ventura evitou comentar as ligações de apoiantes seus a movimentos negacionistas, como os "Médicos pela Verdade", e afirmou que o partido defende a saúde pública.

E quando foi questionado sobre o facto de ter surgido em manifestações públicas sem máscara, o presidente do Chega ironizou: "Se fossemos dizer que éramos negacionistas por não usarmos máscara... quem nunca pecou que atire a primeira pedra."

André Ventura e outros dois dirigentes do Chega foram acusados na última terça-feira, pelo Ministério Público, do crime de desobediência por desrespeito às regras da pandemia num jantar-comício ocorrido em janeiro, durante a campanha para as Presidenciais.

em atualização