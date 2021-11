Chega. André Ventura reeleito com 94,78% dos votos

O presidente do Chega foi este sábado reeleito nas eleições diretas do partido com 94,78% dos votos.

O congresso deste partido está marcado para os dias 26, 27 e 28 deste mês, em Viseu.

Em declarações logo após serem anunciados os resultados, o reeleito líder do Chega afirmou que "deu exemplo à direita nacional" por ter ido a votos -- ainda que se tenha demitido na sequência de uma decisão do Tribunal Constitucional, que declarou ilegais os estatutos aprovados pelo Chega no penúltimo congresso.

"Não há dúvida de quem deve ser o candidato do Chega a primeiro-ministro", disse. "Já disputei umas primeiras eleições legislativas num contexto muito mais dificultado", recordou", disse..

Ventura tinha como adversário o empresário algarvio Carlos Natal, que se apresentou como um dos "fundadores do partido" e invocava que o Chega se tornou num "partido de um homem único".