Acordo entre Rio e Rangel para Congresso de 17 a 19 de dezembro

Já ia longa a reunião do Conselho Nacional do PSD quando se ficou a saber que haveria um acordo entre os dois candidatos: Rui Rio e Paulo Rangel aceitavam ambos realizar o Congresso do partido a 17, 18 e 19 de dezembro. Quanto às diretas, Rangel quer o dia 27 de novembro, data que chegou a ser dada como aceite por Rio, mas que depois veio a insistir com o dia 20 do mesmo mês.

A data do congresso foi, ao fim de mais de seis horas, o único ponto de concórdia entre as duas partes. Em tudo o mais, não houve consensos.

A reunião começou, depois de almoço, num hotel em Aveiro, com Rui Rio novamente a surpreender tudo e todos.

Depois de, na quinta-feira, ter invertido em 180 graus o seu discurso quanto aos calendários eleitorais internos - passando a defender antecipação em vez de adiamento para depois das legislativas - ontem foi a vez de defender que as diretas deveriam ser participadas por todos os militantes do partido, mesmo aqueles sem quotas pagas.

Primeiro fez a proposta aos conselheiros nacionais - a reunião decorreu à porta fechada - e depois explicou-a aos jornalistas: que "todos os militantes ativos votem". Mas "militantes ativos" que "não são todos os que estão nos cadernos mas todos os que têm a quota atrasada um ou dois anos" e "mais do que isso, não, só se pagarem". "Assim - concluía - passamos de um universo de 20 mil/30 mil para um universo de 70 mil militantes. Para quem estava preocupado com legitimidade, aqui tem. Quem tem medo de eleições? Eu não tenho."

Os rangelistas desconfiaram imediatamente da ideia. Aparentemente, há círculos eleitorais internos mais afetos a Rio - Açores e Madeira - com um problema maior de quotas em atraso. Dito de outra forma: viam a ideia do presidente do partido como uma forma deste beneficiar o seu score eleitoral.

Rangel, perante os conselheiros, explicou porque não concordava. Mostrando-se disponível para a antecipação de prazos de todo o calendário eleitoral interno, Rangel recusava no entanto as diretas com o universo eleitoral conforme o proposto por Rio: "As leis eleitorais não se mudam quando os processos eleitorais já começaram. Tudo o que tenha a ver com prazos devemos tentar mexer, tudo o que esteja fora disso, não devemos mexer."

Um velho inimigo de estimação de Rio no PSD, Luís Filipe Menezes, explicava também aos jornalistas porque razão a proposta do presidente do partido não poderia ser aceite: "Qualquer cidadão português pode chegar ao tribunal, apresentar uma providencia cautelar e paralisar o processo interno do PSD." Menezes sugeria mesmo que era precisamente essa a intenção de Rio: "Sou perverso, velho nestas coisas e penso se a estratégia não é essa."

Depois, a reunião foi suspensa para Rio e Rangel negociarem os dois, por volta as 18.30. Uma hora e meia depois, as negociações terminaram. Os dois candidatos à liderança não se entendiam na questão das quotas. Mas nas data das diretas, sim: 27 de novembro

Quanto às datas, reinava a maior das confusões. Recorde-se: no Conselho Nacional de 14 de outubro a decisão foi: diretas a 4 de dezembro e congresso de 14 a 16 de janeiro de 2022.

Depois os rangelistas propuseram antecipações - e fizeram para isso convocar a reunião de ontem em Aveiro: eleições diretas mantendo-se a 4 de dezembro mas congresso antecipado para de 17 a 19 de dezembro.

Ontem, ao chegar ao Conselho Nacional, Rio avançou outra proposta: eleições diretas a 20 de novembro e congresso entre 11 e 12 de dezembro. Paulo Rangel também antecipava a proposta vinda das suas próprias hostes, avançando agora com diretas a 27 de novembro e congresso de 3 a 5 de dezembro.



Antes porém, no início da reunião, o líder histórico do PSD/Madeira, Alberto João Jardim, entregara uma outra proposta, insistindo para que fosse a votos: adiamento de todo o processo eleitoral interno para depois das legislativas, sem data marcada.

Já perto das 21.00, Rio reformulava a sua proposta, acabando por adotar, quanto ao congresso, o calendário inicialmente previsto pelos rangelistas: de 17 a 19 de dezembro; e as diretas a 27 de novembro, no quadro do tal acordo com Rangel, anunciado por um membro da direção de Rio, José Silvano, secretário-geral do partido.

Com RSF