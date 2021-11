Os Generais, antigos chefes do Exército, Força Aérea e Marinha, com Ramalho Eanes à cabeça, não desistem da sua guerra contra a decisão do governo, já aprovada por maioria PS /PSD / CDS no parlamento e promulgada pelo Presidente da República, que visou concentrar mais poder no Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA).

E porque a história também se faz de vencidos e estes ainda acreditam que nada é para sempre, juntaram as suas razões, contra-argumentos e avaliações num livro com quase 700 páginas que titularam "Reforma das Forças Armadas - Um processo apressado e sem propósito entendível", apresentado esta quarta-feira no Centro Cultural de Belém pelo filósofo José Gil.