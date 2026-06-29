Jorge Pinto foi candidato presidencial e assumirá, caso a lista A vença no Congresso de julho, o papel de co-porta-voz do Livre.
Jorge Pinto foi candidato presidencial e assumirá, caso a lista A vença no Congresso de julho, o papel de co-porta-voz do Livre.Foto: Leonardo Negrão/Global Imagens
Política

Visibilidade de Jorge Pinto nas Presidenciais foi pensada pelo Livre e é tida como trunfo eleitoral

Decisão de substituição de Rui Tavares estava alinhada desde 2025, antes da eleição para Belém. Mediatismo deu força ao deputado, vincam militantes Francisco Costa e Joana Alves Pereira.
Frederico Bártolo
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