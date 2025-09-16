Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
André Ventura não respondeu a perguntas dos jornalistas depois de fazer a sua declaração.Foto: Reinaldo Rodrigues
Política

Ventura aponta a Gouveia e Melo com risco e sem alternativa

Líder do Chega confirmou que se junta ao extenso rol de candidatos presidenciais, mas garante que não tinha tal desejo e que só avança pela ausência de Passos Coelho. Fasquia está na segunda volta.
Leonardo Ralha
