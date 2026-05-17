Varandas Fernandes vê CDS-PP como "partido vivo" e com "projeto de futuro"

O médico João Varandas Fernandes, que foi vice-presidente do CDS-PP no primeiro mandato de Nuno Melo na liderança do partido, disse ao DN que o Congresso de Alcobaça, que reelegeu o atual ministro da Defesa Nacional, "foi mais um marco importante no caminho da recuperação" dos centristas.Para Varandas Fernandes, que foi nomeado por António José Seguro para o Serviço de Apoio Médico da Presidência da República, e esteve presente em Alcobaça enquanto convidado, a renovação promovida por Nuno Melo nos órgãos nacionais "é normal num partido vivo"."O CDS é um dos partidos fundadores da democracia e, independentemente das vicissitudes, é um projeto de futuro, por ser equilibrado e por ser humanista", disse ao DN o vogal da direção da Cruz Vermelha Portuguesa e diretor das Ciências da Saúde da Universidade Autónoma de Lisboa, que também chegou a ser vice-presidente do Benfica.Varandas Fernandes foi um dos raros militantes centristas a anunciar publicamente que apoiaria a candidatura presidencial de António José Seguro. Numa entrevista ao DN, em agosto de 2025, quando o antigo secretário-geral do PS ainda estava longe de ser uma escolha unânime no seu próprio partido, o médico destacou o perfil humanista e sensível a questões como a defesa do Serviço Nacional de Saúde e da Escola Pública..António José Seguro nomeia antigo vice-presidente do CDS e do Benfica .Nuno Melo reeleito com 89,74% dos votos deixa avisa ao PSD: "O CDS-PP quer ser maior no futuro"