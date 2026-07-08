O Presidente da República, António José Seguro,esteve esta quarta-feira na inauguração do Mecanismo Nacional Anticorrupção.
O Presidente da República, António José Seguro,esteve esta quarta-feira na inauguração do Mecanismo Nacional Anticorrupção.Foto: ANTÓNIO PEDRO SANTOS/Lusa
Política

Seguro pede solução rápida para os exames. Ministro garante estar a “trabalhar”

Pedido do Livre para ouvir Fernando Alexandre foi aprovado por unanimidade. PCP ameaça com debate de urgência para dia 17 de julho, caso o ministro não se comprometa com uma data.
Vítor Moita Cordeiro
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