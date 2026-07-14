Bárbara do Amaral Correia (PSD), Ricardo Lopes Reis (Chega), Sofia Pereira (PS), Miguel Rangel (IL), Patrícia Gonçalves (Livre) e Filipe Sousa (JPP) estrearam-se no Parlamento depois das eleições legislativas de 2025.
Bárbara do Amaral Correia (PSD), Ricardo Lopes Reis (Chega), Sofia Pereira (PS), Miguel Rangel (IL), Patrícia Gonçalves (Livre) e Filipe Sousa (JPP) estrearam-se no Parlamento depois das eleições legislativas de 2025.Foto: Direitos Reservados
Política

“Ruído”, derrota da reforma laboral e “táticas”. Estreantes na AR fazem balanço da sessão legislativa

PSD, Chega, PS, IL, Livre e JPP foram os únicos partidos a trazer caras novas ao Parlamento em 2025. Deputados contam como encontraram um hemiciclo polarizado e dependente de três forças políticas.
Vítor Moita Cordeiro
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