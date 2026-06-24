O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, lembrou que "a aprovação pelo Parlamento português da prestação social única implica que recebamos cerca de 600 milhões de euros do PRR".
O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, lembrou que "a aprovação pelo Parlamento português da prestação social única implica que recebamos cerca de 600 milhões de euros do PRR".Foto: Reinaldo Rodrigues
Política

PSU. Acordo entre PS e PSD faz avançar medida que mantém três horas de trabalho social

Eurico Brilhante Dias garantiu que o trabalho obrigatório para aceder à prestação social única caiu, mas Hugo Soares falou na “atividade solidária social” como um requisito para ter este apoio. No final, um documento saiu da especialidade, para ser esta quinta-feira votado do Parlamento.
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