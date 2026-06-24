Não é a primeira vez que o tema é debatido no hemiciclo, mas tem sido sempre chumbado.
Não é a primeira vez que o tema é debatido no hemiciclo, mas tem sido sempre chumbado.FOTO: Leonardo Negrão
Política

PSD contraria pedidos internos e rejeita novas iniciativas para a Regionalização

Social-democrata Andreia Neto questionou a “oportunidade política” apresentada pela esquerda e negou entendimentos com o PS em debate agendado pelo PCP.
Frederico Bártolo
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