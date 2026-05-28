Buscas da Polícia Judiciária também passaram na sede nacional do PS.
Buscas da Polícia Judiciária também passaram na sede nacional do PS.FOTO: Vítor Rios/Global Imagens
Política

PS quer distanciar-se de investigação que envolve autarca e assessor socialistas

Alegados contratos por ajuste direto em Santa Maria Maior adjudicados à empresa do assessor de José Luís Carneiro levaram a PJ a criar a operação Imergente. Chega aponta baterias a núcleo duro do PS.
Leonardo Ralha
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