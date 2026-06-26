O grupo SANA obteve licenciamento para fazer um hotel no quartel da Graça
O grupo SANA obteve licenciamento para fazer um hotel no quartel da GraçaLeonardo Negrão
Política

PS pede explicações ao Governo sobre "incumprimento contratual" na concessão do Quartel da Graça

Grupo Sana apresentou junto da empresa que gere o património imobilário do Estado, a Estamo, um pedido de revisão do contrato de concessão.
DN/Lusa
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O PS solicitou ao ministro das Finanças um "ponto da situação" sobre o processo de concessão do Quartel da Graça ao grupo hoteleiro Sana por considerar existir "incumprimento contratual".

Numa questão dirigida ao ministro Joaquim Miranda Sarmento, através do Parlamento, o Grupo Parlamentar do PS parte de uma notícia de que o grupo Sana apresentou junto da empresa que gere o património imobilário do Estado, a Estamo, um pedido de revisão do contrato de concessão, para alterar os prazos previstos para as obras no quartel da Graça, e pede transparência no processo.

"O contrato de concessão previa a conclusão das obras até ao final de 2023, mas estas só começaram em março de 2026. A Estamo informou que o pedido está em análise e terá condicionado a efetivação das obrigações da concessionária, designadamente o pagamento das contrapartidas financeiras devidas ao Estado e o início da exploração do imóvel", indicam os deputados socialistas em comunicado.

O requerimento assinado à cabeça pelos deputados António Mendonça Mendes e Miguel Costa Matos considera que continuam por esclarecer "qustões relacionadas com os montantes devidos ao Estado, bem como com a eventual aplicação dos mecanismos previstos para situações de incumprimento".

O PS pretende que o Governo explique que medidas pretende adotar perante "as situações de incumprimento contratual entretanto verificadas", bem como "qual o montante das contrapartidas já devidas ao Estado, qual o montante pago e qual o montante em dívida".

A bancada socialista quer ainda saber "qual o estado de apreciação do pedido de reposição do equilíbrio financeiro apresntado pela concessionária do Quartel da Graça", ou seja, o grupo Sana, dada "a importância de se assegurar o interesse público, tratando-se de um contrato relativo à utilização de património imobiliário público que envolve o pagamento de contrapartidas financeiras ao Estado".

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