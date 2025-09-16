PS e PSD rejeitam audição do ministro e secretário de Estado da Agricultura

PS e PSD votaram contra a audição do secretário de Estado e ministro da Agricultura. O requerimento foi feito pelo PAN, que contestou o "flagrante conflito de interesses ao integrar a comissão de honra do cavaleiro tauromáquico João Moura Jr., atividade que conflitua diretamente com o bem-estar animal, cuja competência para a fiscalização é por si tutelada". O partido de Inês Sousa Real lembra que o secretário de Estado João Moura é, de acordo com o Correio da Manhã, alvo de uma investigação da Polícia Judiciária por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais referentes às duas empresas de que é proprietário e que por deter a "tutela da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP, e do Provedor do Animal" poderá "tomar ou influenciar decisões que poderão beneficiar a empresa em que tem uma participação social, bem como obter informação privilegiada que favoreça os negócios da sua empresa."A audição foi rejeitada. No dia 2 de setembro, Inês Sousa Real já tinha pedido a demissão do secretário de Estado.Questionado pela SIC, o secretário de Estado garantiu desconhecer a existência de investigação em curso. A estação televisiva lembra que há cinco anos a empresa Quadrado ao Metro celebrou um contrato por ajuste direto com a Câmara Municipal de Ourém, no valor de 65 mil euros. Na altura, João Moura já liderava a Assembleia Municipal daquele concelho. O secretário de Estado considerou ser "lamentável" notícias que exponham a vida privada dos cidadãos. .Montenegro desconhece investigação a secretário de Estado e recusa questionar confiança política