Deputado do PS Miguel Cabrita.
Deputado do PS Miguel Cabrita.Foto: Reinaldo Rodrigues
Política

PS critica insistência do Governo na lei laboral “ainda com o cadáver a arrefecer”

Deputado Miguel Cabrita diz ao DN que seria “péssimo sinal” Governo não refletir sobre o chumbo à alteração ao Código do Trabalho. Vê “revés” no Executivo, mas não pede demissão de Palma Ramalho.
Frederico Bártolo
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