José Manuel Pureza na XIV Convenção do Bloco de Esquerda, em Lisboa.
José Manuel Pureza na XIV Convenção do Bloco de Esquerda, em Lisboa.Foto: Leonardo Negrão
Política

Programa político divide no Bloco de Esquerda

Moções S e B lamentam documento orientador construído apenas com visões da Direção e sem a clareza que gostariam. Querem saber o rumo quanto ao PS e Livre.
Frederico Bártolo
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