Primeiro-ministro visita Estados Unidos em junho e vai assistir a jogo da seleção no Mundial 2026

Luís Montenegro vai visitar os Estados Unidos na última quinzena de junho, anunciou esta quarta-feira, 27 de maio, o gabinete de imprensa do primeiro-ministro.A viagem deverá ocorrer entre os dias 22 e 25, sendo que, no dia 23, o líder do Governo vai assistir ao jogo da seleção nacional de futebol diante do Usbequistão, em Houston, a contar para a fase de grupos do Mundial 2026.O programa da visita será dado a conhecer mais tarde, mas passará por encontros com a comunidade portuguesa, na vertente económica e no desporto.A seleção deverá viajar para Palm Beach, em Miami, na Florida, depois do jogo particular frente à Nigéria em Leiria, no dia 10. Em solo norte-americano começará por defrontar a República Democrática do Congo, em Houston, no dia 17. Seis dias depois, vai enfrentar o Usbequistão, no mesmo estádio. A fase de grupos será encerrada com o encontro diante da Colômbia, em Miami..Conheça todos os convocados das 48 seleções do Mundial 2026