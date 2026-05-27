O primeiro-ministro, Luís Montenegro.
O primeiro-ministro, Luís Montenegro.FOTO: D.R.
Política

Primeiro-ministro visita Estados Unidos em junho e vai assistir a jogo da seleção no Mundial 2026

A viagem deverá ocorrer entre os dias 22 e 25, sendo que, no dia 23, o líder do Governo vai assistir ao jogo da seleção nacional de futebol diante do Usbequistão, em Houston.
David Pereira
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Luís Montenegro vai visitar os Estados Unidos na última quinzena de junho, anunciou esta quarta-feira, 27 de maio, o gabinete de imprensa do primeiro-ministro.

A viagem deverá ocorrer entre os dias 22 e 25, sendo que, no dia 23, o líder do Governo vai assistir ao jogo da seleção nacional de futebol diante do Usbequistão, em Houston, a contar para a fase de grupos do Mundial 2026.

O programa da visita será dado a conhecer mais tarde, mas passará por encontros com a comunidade portuguesa, na vertente económica e no desporto.

A seleção deverá viajar para Palm Beach, em Miami, na Florida, depois do jogo particular frente à Nigéria em Leiria, no dia 10.

Em solo norte-americano começará por defrontar a República Democrática do Congo, em Houston, no dia 17. Seis dias depois, vai enfrentar o Usbequistão, no mesmo estádio. A fase de grupos será encerrada com o encontro diante da Colômbia, em Miami.

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