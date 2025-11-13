Presidenciais. Escola de Quadros da Juventude Popular junta Cotrim e Seguro

Os dias que antecedem o arranque dos debates vão levar os candidatos presidenciais a várias zonas do país e até ao estrangeiro. Sendo que dois deles (António José Seguro e João Cotrim de Figueiredo) têm nas suas agendas um momento em comum - ainda que em dias diferentes. Ambos os candidatos estarão na Escola de Quadros da Juventude Popular (JP), que acontece entre esta sexta-feira (13 de novembro) e domingo e debaterá vários temas ligados à Inteligência Artificial. António José Seguro, candidato apoiado pelo PS, discursará esta sexta-feira, pelas 15h45, e João Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, falará no sábado, pelas 11h00. Ainda assim, o antigo líder socialista não estará presencialmente no evento, participando por videoconferência.Questionada pelo DN sobre o porquê destes dois nomes estarem presentes e não outros candidatos, Marta Raimundo, vice-presidente da JP, explica que foram convidados “todos os candidatos que se situam no lugar de moderação (Cotrim de Figueiredo, António José Seguro, Gouveia e Melo e Marques Mendes)” exigida ao cargo de Presidente da República. Segundo a dirigente, só Gouveia e Melo se manifestou indisponível para estar presente.Como se explica então a ausência de Luís Marques Mendes, candidato apoiado pelo PSD (parceiro de coligação do CDS no Governo)? “Só hoje [quinta-feira] tivemos a confirmação e não podíamos aguardar para concluir o programa, que será atualizado. Luís Marques Mendes deixará uma mensagem em vídeo, que será transmitido no primeiro dia da Escola de Quadros.”Segundo diz ao DN a vice-presidente da JP, a ausência do candidato deve-se a motivos de agenda. Nos dias em que a Escola de Quadros do CDS acontece, o ‘ausente’ Luís Marques Mendes estará no Brasil “com as comunidades”, conforme avançou ao DN fonte da campanha do candidato, impossibilitando, por isso, a sua presença física na Escola de Quadros, que acontece em Évora.Ainda assim, Marta Raimundo não acredita que a ausência do candidato apoiado pelo parceiro de coligação do CDS possa ter um impacto na estratégia do partido para as presidenciais de 18 de janeiro. Não obstante ser “claro” para a JP que Paulo Portas seria o “candidato que teria o perfil que cumpria com as exigências”, o partido “irá tomar a sua decisão” tendo como base os “valores, prioridades e tipo de perfil”. A ‘jota’ centrista decidiu, no seu último Conselho Nacional, não apoiar qualquer candidato presidencial e dar liberdade de voto aos seus membros. Afinal, como reitera Marta Raimundo, Paulo Portas “seria o perfil que cumpria com as exigências da JP. Não há mais ninguém que defenda os valores da democracia-cristã. Nenhum dos candidatos representa fielmente aquilo que a JP quer para o país”.Seguro promove “convenção pela democracia”No dia seguinte à sua intervenção na Escola de Quadros do CDS, António José Seguro promove em Aveiro uma convenção, cujo tema central é “democracia de confiança, democracia de oportunidades”. Com arranque previsto para as 14h00, o encontro (que se realiza no Centro de Congressos de Aveiro) juntará alguns nomes da esfera socialista (como João Soares, Ana Gomes e Francisco Assis) e tem como objetivo “debater os quatro pilares do contrato de confiança e oportunidades” que Seguro quer apresentar durante a campanha eleitoral.Segundo disse fonte da campanha do candidato à Lusa, o evento é aberto ao público e terá quatro painéis de discussão a decorrer em simultâneo, com António José Seguro (que fará um discurso de encerramento pelas 17h00) a estar presentes em todos.Já Henrique Gouveia e Melo, o outro candidato presidencial convidado para o evento da Juventude Popular em Évora, tem agenda amanhã, na zona de Santarém, e no domingo estará em Lisboa..Catarina Marinho é primeira mulher presidente da Juventude Popular.Portas está fora da corrida às presidenciais. CDS-PP decide apoio na próxima semana