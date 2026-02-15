Presidenciais. António José Seguro reforça resultado nas 20 freguesias que faltavam votar

António José Seguro viu confirmada a probabilidade de vencer todos os distritos das Presidenciais e reforçou, inclusivamente, a vitória em termos percentuais. Nas 20 freguesias que restavam, ganhou em todas, fazendo o pleno nos 18 distritos, aos quais juntou a superioridade nas regiões autónomas dos Açores e Madeira. Depois dos 66,82% que alcançou na noite eleitoral da segunda volta das Presidenciais, passou a ter como resultado oficial os 66,83% (mais 0,01%) e pode dizer que alcançou acima desse registo na maioria dos locais onde a votação foi feita a 15 de fevereiro depois do mau tempo ter condicionado o sufrágio no dia 8.Em 16 das 20 freguesias, superou mesmo os valores que tivera, como média nacional, a 8 de fevereiro. As seis freguesias de Alcácer do Sal valeram o maior resultado, no caso 79,15%, embora só tenham votado 2818 pessoas de 9796, de longe o concelho mais afetado pela abstenção. Seguiram-se Arruda dos Vinhos, onde, acumuladas as quatro freguesias somou 72,63%. Na Golegã, englobadas as três freguesias, arrecadou 69,07%. Assim, nos três concelhos de maior envergadura dinamitou o resultado de André Ventura. Superou ainda em Valada, no Cartaxo, os 78,8%, e na Cidade de Santarém os 68,6%. Na freguesia de Rio Maior e de Alcobertas ficou acima dos 61%. Em Bidoeira de Cima, Leiria, foram 63,94% para o candidato eleito. Os 58,65% em Salvaterra de Magos foram o resultado mais fraco de Seguro nas 20 freguesias que não puderam votar dia 8 de fevereiro devido às depressões que afetaram Portugal. Não surpreende, já que o Chega foi o partido mais votado nas Legislativas e a segunda força política, atrás do PS, nas Autárquicas.Com os resultados de todas as 3.259 freguesias apurados, António José Seguro supera a barreira dos 3,5 milhões de votos, que já era recorde (3.505.846 votos). Registaram-se ainda1638 votos em branco e 959 votos nulos. O total nacional foi de 175.508 votos em branco (3,18% do total) e 98.709 votos nulos (1,79% do total). Muito devido à taxa de abstenção em Alcácer do Sal, a média nacional subiu para 50%, segundo os números da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna às 21h00 deste domingo, dia 15 de fevereiro. A Comissão Nacional de Eleições não registou problemas de maior, exceção feita a uma falha de energia elétrica que obrigou uma suspensão temporária na freguesia de Bidoeira de Cima, no concelho de Leiria."A democracia constrói-se todos os dias. E hoje, mais uma vez, esteve viva"António José Seguro pronunciou-se pelas 20h30, antes de estar fechada a votação em Alcácer do Sal. “Saúdo todos os eleitores que hoje foram votar e que não o puderam fazer no domingo passado. A democracia vive da participação de todos nós. Cada voto é uma afirmação de liberdade, de responsabilidade e de esperança no futuro. Quero também agradecer, de forma muito especial, a todos os que tornaram possível a realização deste sufrágio, aos membros das mesas de voto, aos funcionários, às forças de segurança e a todos os que, com sentido de dever e serviço público, garantiram que este dia decorresse com normalidade, transparência e respeito. A democracia constrói-se todos os dias. E hoje, mais uma vez, esteve viva. Obrigado a todos. Desejo um regresso à vida normal o mais rápido possível”, expressou nas redes sociais o candidato que devolveu ao PS, 20 anos depois, a Presidência. Na página oficial, já se declara como candidato eleito para Presidente da República. .Presidenciais: Seguro reforça resultado nas 20 freguesias que votaram este domingo.Presidenciais. Votação retomada em freguesia de Leiria após interrupção por falha de energia.Em 16 das 20 freguesias, Seguro superou o resultado da média nacional, logo acrescentou 0,1% aos 66,82% de 8 de fevereiro. Abstenção nos 50%.\r\nSubida de 0,1%